Taormina, Taobuk: Alessia Denaro presenta “Il Tesoro di Moncalbio”

Il tema scelto per quest'anno è "Identità"

TAORMINA (MESSINA) – Alessia Denaro partecipa alla 14° edizione di Taobuk – Taormina Book Festival con il suo nuovo romanzo “Il Tesoro di Moncalbio”, edito da Salani. Taobuk è l’evento che accoglie la vocazione di recepire i “sedimenti letterari” della città, sintesi di una storia che coagula eventi, miti, vissuti e tradizioni, in programma a Taormina dal 20 al 24 giugno.

Come ogni anno, anche per questa edizione è stato scelto un tema di riferimento: l’Identità. L’autrice presenterà il proprio romanzo lunedì 24 giugno 2024 alle 15, presso il Palazzo Duchi di Santo Stefano, in un dialogo con la scrittrice Laura Toscano.

L’opera

Il Tesoro di Moncalbio è un romanzo per ragazzi che riesce a cogliere e valorizzare a pieno il tema del festival di quest’anno. Il libro, infatti, tratta tematiche fondamentali come la rivelazione dei rapporti nelle famiglie allargate da cui possono nascere importanti legami affettivi capaci di durare nel tempo oltre che, ad esempio, il rispetto per l’ambiente.

Il libro racconta la storia di Celia, una bambina coraggiosa che si lascia pian piano guidare dalle creature che incontra nella salvaguardia del bosco e degli animali che lo abitano. Anche quando scopre della malattia che lentamente sta uccidendo gli alberi, Celia dimostra tutta la sua determinazione nel cercare di salvare i suoi nuovi amici magici, legati al destino della foresta.

Il festival

Anche per questa quattordicesima edizione, il festival – diretto da Antonella Ferrara – presenta le più significative eccellenze della letteratura, delle arti e del pensiero. Oltre 200 gli ospiti in programma nelle varie sezioni, provenienti da oltre 30 Paesi, per discutere sull’accezione e la valenza del concetto di identità, per comprenderne la problematicità̀, condividerne la ricchezza e ribaltarne, sotto fondamentali aspetti, percezione e definizione.

L’incontro con l’autrice Alessia Denaro il prossimo 24 giugno costituisce, senz’altro, un’occasione per confrontarsi su temi importanti ed estremamente attuali, che lasciano spazio ad interessanti confronti, scambi di pensiero e dibattiti.

L’autrice

Alessia Denaro è nata a Siracusa, ma vive a Roma con il marito e i loro figli. Ha lavorato come avvocato in uno studio internazionale e si è occupata di finanza in una grande banca destreggiandosi tra contratti e pareri legali per molto tempo.

Poi ha deciso che era ora di smettere e di dedicarsi alla sua passione di sempre: la letteratura. Per Salani ha già pubblicato Il Castello della felicità.