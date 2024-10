È stato fermato in tempo dalle forze dell'ordine arrivate sul posto

CRISPIANO (TARANTO) – Un uomo ha cosparso di benzina l’ex fidanzata e tentato di darle fuoco. Il femminicidio si è sfiorato a Crispiano, in provincia di Taranto, nella notte di martedì 1 ottobre. L’uomo, un 48enne, è stato fermato appena in tempo dai carabinieri che erano in servizio e sono arrivati sul posto dopo una chiamata al 112 effettuata dalla donna.

La donna, al momento della telefonata, aveva segnalato la presenza dell’uomo che minacciava di morte la stessa. I militari giunti sul posto hanno notato che la scena era ancora più drammatica perché l’uomo aveva avuto accesso all’abitazione e aveva già cosparso di benzina la ex, il padre di questa, l’abitazione e anche l’auto della vittima.

Il 48enne è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori, stalking e tentato incendio. La tanica e l’accendino usati sono stati sequestrati come corpo del reato. Dopo le formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto in carcere a Taranto.