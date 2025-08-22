 La nomina di Tardino, Tajani: "Vanno ascoltate le ragioni di Schifani"
La nomina di Tardino, Tajani: “Vanno ascoltate le ragioni di Schifani”

Il leader di Forza Italia: "Si tratta di questioni tecniche, non politiche"
AUTORITÀ PORTUALE
di
PALERMO – “Ma non sono questioni politiche, sono tecniche”. Lo dice il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, in un’intervista al Corriere della Sera rispondendo alla domanda: “Con Salvini ci sono frizioni, a partire dallo scontro sulle nomine per i porti di Palermo e Napoli”.

“In Sicilia – ha aggiunto – si è contestata non la persona scelta dal ministro e non perché leghista, ma il fatto che non abbia le competenze necessarie per un ruolo tanto delicato. Si devono ascoltare le ragioni di Schifani. In Campania invece c’è una questione di incompatibilità”.

