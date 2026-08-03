Taruffi (Pd): “Riuniti i deputati siciliani, pronti alle prossime sfide”

ROMA – “Oggi pomeriggio abbiamo riunito, alla presenza della Segretaria nazionale, i deputati regionali, nazionali, l’eurodeputato, i componenti siciliani della Direzione nazionale e il Segretario regionale per fare il punto sulla situazione regionale del Partito e sulle sfide che attendono il Pd in Sicilia”.
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Così in una nota Igor Taruffi, responsabile Organizzazione della segreteria nazionale del Partito Democratico.
“È stato il primo incontro – ha aggiunto Taruffi – cui nelle prossime settimane ne seguiranno altri al fine di far trovare il Pd pronto alle prossime competizioni elettorali amministrative, regionali e politiche”.