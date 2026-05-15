 Tav, tavolo tecnico al MIT per l’avvio delle opere compensative
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Tav, tavolo tecnico al MIT per l’avvio delle opere compensative

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ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha convocato una riunione tecnica sulle opere compensative della TAV relative all’Accordo del marzo 2024 con i Comuni della Val Susa.

“Nel corso dei lavori sono state individuate le risorse per assicurare tempestivamente ai Comuni interessati, all’esito dell’assestamento di bilancio, una prima anticipazione, con l’impegno a stanziare le ulteriori risorse nel primo veicolo normativo utile”, si legge in una nota.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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