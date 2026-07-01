Il cartellone presentato a Villa Igiea

PALERMO – Festeggerà 130 anni di storia la nuova stagione 2026-27 del teatro Massimo a Palermo con un cartellone ricchissimo che conta 14 tra opere e balletti e 16 concerti, tutti in programma dal 4 dicembre al 13 marzo 2027. La stagione è stata presentata a Villa Igiea.

Il 16 maggio il Falstaff di Giuseppe Verdi

Uno degli appuntamenti più attesi sarà il 16 maggio quando, come avvenne nel 1987, andrà in scena il Falstaff di Giuseppe Verdi, che centotrenta anni fa inaugurava il teatro lirico più grande d’Italia. Per l’occasione la regia è affidata a Ruggero Cappuccio, sul podio salirà Francesco Lanzillotta e nel ruolo del titolo ci sarà il baritono Ambrogio Maestri.

L’orgoglio del sovrintendente Marco Betta

“Festeggiamo un teatro che compie 130 anni – dice Marco Betta, sovrintendente del teatro Massimo – ma è una stagione che festeggia anche i trent’anni dalla riapertura del teatro, che avvenne nel 1997, dopo anni di chiusura. Celebriamo un luogo che continua oggi ad essere patrimonio della città: un luogo di cultura, sogno e incontro, nel quale ogni generazione riceve qualcosa da quella che l’ha preceduta”.

“Abbiamo, infatti, voluto pensare ad una stagione non meramente celebrativa, ma ad un cartellone capace di raccontare l’identità di questo luogo – spiega Alvise Casellati, direttore artistico – si va da Macbeth a Samson et Dalila, alla ricerca della libertà di Carmen e poi ancora dal dramma di Tosca a Lucia di Lammermoor fino a Falstaff, Ernani e all’umanesimo del Flauto Magico”.

Uno sguardo anche al contemporaneo

Oltre ai grandi classici del repertorio operistico c’è anche uno sguardo al contemporaneo con “Non dirmi che hai paura” (dal 9 gennaio), adattamento tratto dal bestseller di Giuseppe Catozzella con le musiche di Peter Gabriel. Tra le bacchette più attese sul podio, per la stagione, ci sono Riccardo Muti (che dirigerà Macbeth di Verdi per la regia curata dalla figlia Chiara), Stefano Ranzani, Umberto Clerici, Giacomo Sagripanti e tra le voci d’eccellenza Ruth Iniestsa, Pretty Yende, Russell Thomas, Lidia Fridman e Nina Minasyan.

I concerti

La stagione dei concerti, invece, vedrà sul podio Gabriele Ferro e tra gli ospiti il violoncellista e compositore Giovanni Sollima, il violinista Fabio Biondi, il mezzosoprano Marianna Pizzolato e un omaggio al compositore Salvatore Sciarrino con l”ensemble Klangdorum Wien. Tra le collaborazioni anche quelle con gli Amici della musica, che porterà a Palermo il pianista Daniil Trifonov e quella con la fondazione Orchestra Jazz Siciliana diretta da Domenico Riina.

“Il Massimo è un’eccellenza non soltanto cittadina ma nazionale – ha sottolineato il sottosegretario alla Cultura, Giampiero Cannella – il suo nuovo cartellone è adeguato a standard di altissimo livello”.