Teatro, riapre il Vittoria Colonna: era chiuso da quattro anni

Sarà inaugurato dall'orchestra del Bellini di Catania.

VITTORIA – Riapre il teatro Vittoria Colonna di Vittoria, nel Ragusano. L’inaugurazione è in programma domani alle 11 e a sera ci sarà il concerto dell’orchestra del Teatro Bellini di Catania. Chiuso 4 anni fa, a causa delle infiltrazioni di acqua piovana dal tetto, i lavori di ripristino, per un costo di 230 mila euro, sono stati finanziati dalla Regione siciliana, nell’ambito di uno specifico piano sui teatri di cui hanno usufruito anche altri Comuni. Inaugurato nel 1877, i teatro ha circa 400 posti. E’ uno dei monumenti in stile neoclassico, realizzato su progetto dell’architetto di Gela Giuseppe Di Bartolo Morselli. Ha una platea e quattro ordini di palchi.