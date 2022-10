Technoprobe apre una nuova sede nell’Etna valley di Catania 

Annuncio della multinazionale nel settore dei semiconduttori.

1' DI LETTURA

CATANIA – Un nuovo Design Center per potenziare le attività dei team che progettano le soluzioni tecnologiche dell’azienda. È con questo intento che Technoprobe Spa, leader mondiale nel settore dei semiconduttori e della microelettronica che opera nell’ambito del testing dei microchip, annuncia l’apertura di una nuova sede in Sicilia, nell'”Etna Valley” di Catania.

“Con l’apertura della nuova sede siciliana – afferma Roberto Crippa, General Manager dell’azienda – Technoprobe, da sempre multinazionale, allarga la sua presenza anche su scala nazionale. È parte questo di un grande percorso di crescita che ci ha visto negli ultimi due anni più che triplicare il numero dei dipendenti e raddoppiare il fatturato. In azienda abbiamo già tanti operatori siciliani che lavorano nelle nostre sedi in Lombardia, ora vogliamo offrire a professionisti dell’area catanese e siciliana opportunità di carriera in azienda anche senza bisogno di trasferirsi altrove. Confidiamo di riuscire a trovare così nuovi talenti, grazie anche alla partnership con l’Università di Catania.”

Il Gruppo, con headquarter a Cernusco Lombardone (LC) e già 13 sedi in tutto il mondo, afferma la propria presenza sul territorio nazionale e inaugura – per la prima volta oltre i confini lombardi – la sua quarta sede italiana dedicata al rafforzamento dei team di Design. I nuovi uffici si trovano nell'”Etna Valley” di Catania, la zona industriale vicina all’aeroporto dove già hanno sede altre grandi aziende quali STMicroelectronics, Teradyne, EDA, NXP, Analog Device, Enel Greenpower e la sede dell’Institute for Microelectronics and Microsystems del CNR. Con un’area di circa 500 mq, 50 postazioni di lavoro – che potrebbero raddoppiare con un eventuale futuro ampliamento della sede – e un laboratorio di caratterizzazione, la Società avvia la propria attività catanese con la fiducia di consolidare il trend positivo di crescita che continua a vederla protagonista in questo 2022.