Pallanuoto: il TeLiMar saluta Hooper, al suo posto ecco Jake Muscat

Classe 2003, l'anno scorso in forza alla Nuoto Catania

PALERMO – Il TeLiMar prosegue nel suo lavoro di rinnovamento della squadra con un altro colpo di mercato in vista della stagione 2024/2025. Il presidente Marcello Giliberti porta a Palermo anche l’attaccante maltese Jake Muscat, classe 2003, l’anno scorso in forza alla Nuoto Catania.

Nella sua prima apparizione in A1 è arrivato secondo nella classifica marcatori nella prima fase di campionato, con 39 reti in 13 partite, a due lunghezze da Cassia. Muscat in totale ha segnato 61 volte in 22 match, considerando anche il Round Retrocessione e la serie di semifinali contro la Roma Vis Nova, che hanno decretato la salvezza del club etneo.

Chi è Jake Muscat

Cresciuto a La Valletta, nel Neptunes, dove a soli 15 anni è stato inserito in prima squadra e dove continua a giocare nel campionato estivo, Muscat ha esordito tra i professionisti, però, nella serie A montenegrina quando, ancora minorenne, è approdato allo Jadran Herceg-Novi.

Con i ragazzi allenati da Gojkovic, nelle tre stagioni in Montenegro dal 2020 al 2023 ha conquistato due campionati e una coppa nazionale, segnando quasi 70 gol ed esordendo in Champions League, dopo aver esordito in campo internazionale in Len Euro Cup.

Contemporaneamente con il Neptunes ha vinto tre campionati, mettendo a segno oltre cento reti ed essendo tra i più prolifici marcatori della storia del club.

Nella nazionale maltese ha iniziato a giocare già a 15 anni, sottocategoria in ogni rappresentativa fino a esordire nella prima squadra nazionale, con cui si è messo in mostra agli Europei 2024. Attaccante puro, al TeLiMar andrà a sostituire nella posizione Johnny Hooper, secondo gli schemi di coach Gu Baldineti.

Il TeLiMar saluta Hooper

Marcello Giliberti, presidente TeLiMar, ha rilasciato queste dichiarazioni per commentare l’arrivo di Muscat: “Avevamo necessità di sostituire adeguatamente il partente Johnny Hooper – che ringraziamo per lo straordinario contributo che ci ha dato nei due scorsi campionati – con un attaccante puro con caratteristiche simili alle sue”.

“Non potevamo trovare di meglio di Jake, con il quale abbiamo perfezionato un accordo biennale, riuscendo a superare l’agguerrita concorrenza di altri prestigiosi club italiani – spiega Giliberti -. Lo abbiamo voluto fortemente sia io che Gu Baldineti e siamo contenti che lui abbia scelto il TeLiMar Palermo, restando in Sicilia”.

“Nella scorsa stagione si è già ben adattato, piuttosto che vederlo trasferirsi al Nord. Riponiamo grandi aspettative su di lui e sono certo che, con una squadra competitiva come quella che abbiamo allestito per la prossima stagione, non deluderà”, ha concluso il presidente del TeLiMar.