TeLiMar, vittoria di carattere in casa della Pallanuoto Trieste

Un match giocato tutto sul filo dei nervi

Grande vittoria di carattere del TeLiMar in trasferta nella ventiduesima giornata di Serie A1 di pallanuoto maschile. Alla piscina Bruno Bianchi, il Club dell’Addaura batte per 9-8 la Pallanuoto Trieste, diretta avversaria per un posto in Europa, al termine di un match giocato tutto sul filo dei nervi. Inizio scoppiettante, con i siciliani avanti di due reti. Poi, mentre Baldineti perde pezzi fondamentali per diversi rossi diretti, torna l’equilibrio in vasca. I giuliani agguantano il pareggio e provano per tre volte a portarsi in vantaggio, sempre riacciuffati dagli uomini del Presidente Giliberti.

Tutto si decide nell’ultimo quarto, con il TeLiMar che riesce nello strappo (7-9) che permette di gestire gli arrembanti padroni di casa, nonostante la mancanza di uomini di movimento in panchina a causa delle espulsioni definitive. Il team guidato da Baldineti blinda, così, il quarto posto, a quota 47 punti, a +7 dagli alabardati e a +9 dalla Rari Nantes Savona, uscita sconfitta in casa contro l’Anzio. Sabato 1 aprile quart’ultimo appuntamento della regular season, con la Rari Nantes Salerno che arriverà a Palermo in cerca di punti preziosi in ottica salvezza.

POST PARTITA TELIMAR

“È stato un match giocato bene da entrambe le compagini – commenta a caldo il centrovasca del TeLiMar Johnny Hooper -. Abbiamo iniziato in modo molto offensivo, riuscendo a vincere grazie ad un’ottima fase difensiva soprattutto sul finale. Ci abbiamo messo tutto il cuore – sottolinea -. Sono orgoglioso della squadra e non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserva il prossimo futuro”.

Anche Marcello Giliberti, Presidente del TeLiMar, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita: “Match spettacolare di alta classifica, che abbiamo meritato di vincere, avendolo condotto quasi costantemente in vantaggio. Abbiamo giocato benissimo in difesa ed altrettanto bene in attacco, compiendo, però, alcuni errori banali, che ci potevano costare la vittoria. Vincere a Trieste contro i fortissimi amici friulani è una vera impresa. E noi l’abbiamo compiuta. Siamo, così, soli al quarto posto in classifica, con 7 punti di vantaggio proprio sul Trieste. Dobbiamo fare centro pure nell’imminente match casalingo di sabato contro il Salerno, assetato di punti in chiave salvezza. Se faremo nostra la sfida, la finale a quattro dei play-off Scudetto sarà sempre più alla nostra portata. Sottovalutare questo match, certamente ostico, comporterebbe vanificare tutto ciò che si è fatto di buono sinora. Il TeLiMar è la città di Palermo. Mai così in alto. Complimenti ai ragazzi, al coach e a tutto lo staff per l’eccellente lavoro svolto sinora”.