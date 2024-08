Temporali dopo mesi nel Palermitano e nel Messinese: tripudio social

Quanto durerà, cosa dicono gli esperti

PALERMO – Dal Palermitano al Messinese, dopo mesi arrivano i temporali in Sicilia. Tripudio sui social. Le previsioni de IlMeteo.it.

Pioggia nel Palermitano

A Palermo piove e i social si scatenano. Dopo mesi di siccità e alte temperature, che rimangono sopra i 30 gradi, la pioggia sta concedendo un po’ di tregua nel capoluogo siciliano. Sul web si moltiplicano i commenti per un fenomeno considerato eccezionale dopo un lungo periodo contrassegnato da un clima quasi tropicale. Pioggia anche in altre zone della Sicilia e nelle isole minori.

Meteo, le previsioni

Il Meteo.it parla di una domenica con la pressione in calo. “La giornata festiva trascorrerà all’insegna di un tempo instabile – dicono gli esperti de IlMeteo.it – , con frequenti occasioni per veloci piogge e temporali su gran parte del territorio regionale. Temperature massime fino a 36 gradi, minime in lieve calo. Venti sostenuti dai quadranti settentrionali”.



“Lunedì, pressione stabile su tutto il territorio – continua ancora il portale di previsioni meteo – . La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le province; qualche annuvolamento pomeridiano potrà interessare la provincia di Messina. Temperature massime – concludono i meteorologi – fino a 37 gradi, minime grossomodo stazionarie ovunque”.

Cosa accadrà

LUNEDI 19 AGOSTO. Nord: Migliora rapidamente al Nordovest, ancora forte maltempo al Nordest, poi anche sulla Romagna, con il rischio di locali nubifragi. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, minimi stazionari. Clima più fresco ovunque. Centro: Temporali e piogge interesseranno gran parte dei settori, risultando più intensi sul versante adriatico. Temperatura in calo ovunque, anche di 10-12 gradi.

Sud: La giornata trascorrerà con piogge e temporali anche intensi su tutte le regioni peninsulari. Sulla Sicilia, più soleggiato e asciutto.

MARTEDI 20 AGOSTO. Nord: Pressione in aumento. Fatta eccezione per qualche rovescio anche moderato lungo l’arco alpino, altrove il tempo risulterà stabile e soleggiato. Centro: Nel corso del giorno potranno verificarsi dei veloci rovesci temporaleschi sul versante adriatico. Soleggiato invece altrove.

Sud: Nel corso del giorno potranno verificarsi dei temporali anche intensi su gran parte dei settori. Temperature generalmente stazionarie.

MERCOLEDI 21 AGOSTO. Nord: Pressione in aumento. La giornata trascorrerà all’insegna di un tempo stabile ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Da segnalare soltanto qualche rovescio pomeridiano sull’arco alpino. Centro: La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in graduale aumento.

Sud: Al mattino saranno possibili ancora dei veloci rovesci sui settori montuosi peninsulari e sul messinese; poi migliora ovunque.