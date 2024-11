Temporali in provincia di Catania: numerosi interventi dei pompieri

A Misterbianco sono state soccorse due donne bloccate in auto

IN AGGIORNAMENTO

CATANIA – Temporali a Catania. Numerose squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono impegnate in città e provincia per interventi legati ai fenomeni che dalla notte scorsa si sono abbattuti sul territorio.

Temporali in provincia di Catania

Sono 15 quelli portati già a termine tra dissesti statici di elementi costruttivi, soccorso a persona, incidente stradale, apertura porte, incendio e alberi pericolanti.

In contrada Pezza Mandra di Misterbianco i vigili del fuoco hanno soccorse due donne bloccate in auto dall’innalzamento dell’acqua.

Università chiusa

Il rettore dell’Università degli Studi di Catania, Francesco Priolo, in previsione delle forti precipitazioni che si dovrebbero abbattere nelle prossime ore sul capoluogo etneo e la cintura metropolitana, ha deciso la sospensione dell’attività didattica dalle 14 di oggi.

Acireale, presidio della protezione civile presso l’Area Com

Acireale (Catania). La Protezione civile comunale ha costituito un’unità centrale che avrà presidio presso l’area Com di via Felice Paradiso, in cui confluiranno e saranno gestite le eventuali emergenze. Garantiscono il presidio le associazioni e il gruppo comunale di Protezione Civile.

“Per eventuali criticità – fanno sapere dal Comune – sarà attivo il numero 095895625 che sarà in funzione per la giornata odierna dalle 15.00 alle 21.00″.