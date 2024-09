Tennis, al Ct Palermo in programma due importanti eventi giovanili

Panorama nazionale e internazionale

PALERMO – Tutto pronto sui campi in terra rossa del Ct Palermo per 10 giorni all’insegna del grande tennis giovanile nazionale e internazionale. Giovedì 19 settembre, nei locali del club di viale del Fante, sono stati presentati il 10° Torneo Internazionale Itf giovanile maschile e femminile “Trofeo Antonino Mercadante” e la fase nazionale under 16 femminile by Italgas, dove la compagine di casa mira ad essere profeta in patria.

A svelare i dettagli di questi due eventi il presidente del Ct Palermo Giorgio Lo Cascio, il direttore del torneo e capitano del team under 16 femminile Alessandro Chimirri, Giovanni Mercadante, figlio dell’indimenticato presidente del Ct Palermo e, in rappresentanza della Fitp Sicilia, il delegato provinciale Marcello Clemenza. Prima dell’inizio della conferenza stampa è stato ricordato con un minuto di silenzio Totò Schillaci, l’eroe di Italia 90 delle notti magiche.

Finale nazionale Under 16 femminile

Primo appuntamento in ordine temporale la finale nazionale under 16 femminile by Italgas questo fine settimana. Si giocherà in tutti e 3 i giorni a partire dalle ore 10. A questa final eight nazionale under 16 by Italgas sono giunte Ct Palermo,Tc Genova, Stampa Sporting, Cs Plebiscito, Sc Sassuolo, Junior Arezzo, Tc Parioli e Accademia del Tennis Napoli.

La formazione palermitana, guidata dal maestro Alessandro Chimirri, è certamente tra le pretendenti alla vittoria del tricolore. In squadra Elisabetta Allegra, Alessandra Fiorillo e la riberese Diletta D’Amico, tutte e tre giocatrici di classifica tra 2.5 e 2.7. Completano la rosa Elisabetta Palmeri e Federica Amoroso.

Il torneo Itf J100

Lunedì 23 settembre scatteranno invece le qualificazioni del torneo Itf J100 che quest’anno spegne 10 candeline. Due giorni dopo via ai tabelloni principali. Domenica 29 settembre le due finali del singolare sul campo centrale intitolato proprio a Antonino Mercadante.

Un torneo che ha visto negli anni presenze illustri, una su tutte nel 2017 quella del numero 1 al mondo Jannik Sinner. Su questi campi all’opera anche Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi, il francese Hugo Gaston, Matteo Gigante, Elisabetta Cocciaretto (finalista nel 2016) e Giorgia Pedone ormai a un passo dalla top 200 Wta.

Ai nastri di partenza atleti provenienti dalle seguenti nazioni: Italia, Francia Svizzera, Lettonia, Polonia, Gran Bretagna, Romania, Germania, Brasile, Stati Uniti, Venezuela, Danimarca, Slovenia, Repubblica Ceca, Spagna, Serbia.

A livello di giocatori e giocatrici siciliani, ammessi di diritto nel main draw, il mancino siracusano del Tc Match Ball Giovanni Conigliaro e la giocatrice del Ct Palermo Elisabetta Allegra. Molto vicini a farvi accesso altri due tesserati del circolo organizzatore dell’evento ovvero Alessandra Fiorillo e Riccardo Surano, quest’ultimo componente della compagine di serie A1. Da entry list (aggiornata al 18 settembre) le prime due teste di serie sono la 17enne Viola Bedini del Country Club Voghera e il transalpino Nicolas Robert.

Le wild card del torneo Itf

Per quanto concerne le wild card maschili del tabellone principale gli inviti appannaggio del Circolo organizzatore sono stati assegnati ai giocatori di casa Riccardo Surano e Nino Trinceri. Se il primo vi entrerà di diritto la wild card andrà a Carmelo Gasparo anche lui del Ct Palermo.

Le wild card del settore tecnico federale invece vanno a Marco Meacci del Ct Pontedera e a Mihailo Trivunac dello Junior Tennis Perugia. Nel tabellone cadetto inviti a disposizione del Circolo per Gabriele Ardizzone, Giovanni Manzo e Giovanni Maniscalco, quelli della Fitp per Michele Maniglia e per Alberto Nicolini.

Passando al tabellone femminile le wild card del Ct Palermo vanno a Alessandra Fiorillo, ma potrebbe accedere nel main draw di diritto, Diletta D’Amico e Claudia Tutone. Wild card settore tecnico a Ginevra De Angelis del Tennis Tolentino e alla romana Martina Cerbo della Stampa Sporting. All’ultimo momento un invito potrebbe andare appannaggio di Azzurra Cremonini dello Sc Sassuolo.