 Tenta di entrare nella tenuta di Trump, ucciso
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Tenta di entrare nella tenuta di Trump, ucciso

Il presidente americano è alla Casa Bianca
1 min di lettura

USA – Il Secret Service ha sparato e ucciso un uomo armato che era entrato “senza autorizzazione” a Mar-a-Lago. Lo riporta Fox. Donald Trump è alla Casa Bianca, a Washington.

Il giovane avrebbe tentato un “ingresso non autorizzato” nella residenza, attorno alL’1:30 di notte, la mattina presto in Italia. Secondo le prime ricostruzioni, l’individuo avrebbe avuto con sé oggetti identificati come un fucile da caccia e una tanica di carburante, ed è stato neutralizzato da agenti dell’ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI