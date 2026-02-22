Tenta di entrare nella tenuta di Trump, ucciso

Il presidente americano è alla Casa Bianca

USA – Il Secret Service ha sparato e ucciso un uomo armato che era entrato “senza autorizzazione” a Mar-a-Lago. Lo riporta Fox. Donald Trump è alla Casa Bianca, a Washington.

Il giovane avrebbe tentato un “ingresso non autorizzato” nella residenza, attorno alL’1:30 di notte, la mattina presto in Italia. Secondo le prime ricostruzioni, l’individuo avrebbe avuto con sé oggetti identificati come un fucile da caccia e una tanica di carburante, ed è stato neutralizzato da agenti dell’ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach.