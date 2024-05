CATANIA – Il titolare di una rivendita di pesce di 53 anni è rimasto ferito a Catania durante una colluttazione con un rapinatore armato di un coltello che si è presentato nel suo esercizio commerciale, in via Caronda, minacciandolo per farsi consegnare l’incasso.

Dopo il ferimento il malvivente è fuggito. Il commerciante, trasportato in Pronto Soccorso, non è in pericolo di vita. Sono intervenuti i Carabinieri. Le indagini sono in corso per risalire all’identità del rapinatore.