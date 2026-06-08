 Tentato omicidio nel Siracusano: 90enne accoltella un 47enne
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Tentato omicidio nel Siracusano: 90enne accoltella un 47enne

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La lite sarebbe scoppiata in una piccola abitazione
francofonte
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1 min di lettura

SIRACUSA – Un uomo di 90 anni ha accoltellato un quarantasettenne ieri mattina, nel centro di Francofonte (Siracusa), durante una lite.

Tentato omicidio nel Siracusano

La vittima è stata raggiunta da diversi fendenti all’addome, è stata soccorsa e trasferita in ospedale dove si trova ricoverata con la prognosi riservata.

La lite sarebbe scoppiata in una piccola abitazione al piano terra, dove la compagna della vittima, una trentenne, secondo le indagini, si prostituiva.
I carabinieri e la polizia municipale indagano per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

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