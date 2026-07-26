 Termini, traffico in tilt per un incendio sulla A19 in direzione Catania
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Incendio a Termini, traffico bloccato sulla A19 in direzione Catania

Anas
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La nota dell'Anas
AUTOSTRADA PALERMO CATANIA
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TERMINI IMERESE – Code e traffico bloccato per un incendio sull’autostrada A19 Palermo-Catania all’altezza di Termini Imerese in direzione di Catania. Lo comunica l’Anas in una nota.

“A causa di un incendio in prossimità della sede stradale all’altezza dell’agglomerato industriale di Termini Imerese (PA) – si legge nel comunicato -, si registra traffico temporaneamente bloccato sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” lungo la carreggiata in direzione Catania. Circolazione regolare in direzione Palermo. Il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile”.

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