Termini Imerese, Pelligra: “Massima disponibilità per tutti i lavoratori”

Le parole della società di riferimento dell'imprenditore australiano

PALERMO – “L’incontro di oggi rappresenta un primo importante momento di confronto con le Istituzioni locali e parti sociali a garanzia del rilancio produttivo, occupazionale ed economico dell’impianto di Termini Imerese”. Pelligra Italia, la società dell’imprenditore australiano Ross Pelligra, rilancia l’impegno su Termini Imerese.

Termini Imerese, l’incontro

Nel corso dell’incontro la società che fa capo all’imprenditore Pelligra “ha ribadito la massima disponibilità per la tutela dei lavoratori – si legge in una nota – dello stabilimento anche attraverso programmi di formazione e di riqualificazione, perché non vi può essere sviluppo senza una responsabilità sociale. Il senso di responsabilità che c’è dietro questa scelta non può però far passare in secondo piano che il primo interesse di Pelligra Italia sia garantire la sostenibilità del conto economico per garantire un futuro certo alle 350 persone che saranno impiegate nel piano di rilancio del sito di Termini Imerese”.

La strategia

“Per questo il gruppo confida che con i tecnici del ministero del Lavoro sarà possibile individuare il percorso più corretto per sostenere sia il piano industriale sia le persone coinvolte – prosegue la nota – Solo attraverso una collaborazione proficua con le istituzioni locali e centrali, con il ministero del Lavoro, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la Regione siciliana e le parti sociali, riusciremo a realizzare un grande polo manifatturiero, logistico e industriale nell’area di Termini Imerese con un investimento che offrirà opportunità di lavoro per le future generazioni”.