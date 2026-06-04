L'operazione dei carabinieri

TERMINI IMERESE – Scoperta una maxi discarica abusiva, denunciato un uomo di 61 anni. L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Termini Imerese. L’indagato dovrà rispondere di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di scarti.

L’indagine si è avvalsa del nucleo elicotteri dei carabinieri

L’indagine si è avvalsa della ricognizione aerea del 9° Nucleo Elicotteri di Palermo, il cui monitoraggio costante del territorio si conferma uno strumento imprescindibile per il contrasto agli illeciti ambientali. Così sono state individuate dall’alto macroscopiche anomalie in un fondo privato in contrada Caracoli, difficilmente rilevabili da terra.

La discarica abusiva si estendeva per 3 ettari

Gli accertamenti hanno svelato una discarica abusiva di circa 3 ettari, all’interno della quale erano stati illecitamente stoccati 115 veicoli già radiati dalla circolazione. Oltre all’accumulo incontrollato dei mezzi, l’ispezione ha documentato residui di roghi tossici, utilizzati per lo smaltimento criminale di scarti di varia natura.