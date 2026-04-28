Termini Imerese, sventata una truffa bancaria da 25mila euro

L'operazione della polizia

PALERMO – Gli agenti del commissariato di Termini Imerese hanno sventato una truffa, ai danni di un uomo che ha rischiato di vedersi portati via dal conto 25.000 euro. La vittima, in stato di forte agitazione, si è presentata in commissariato raccontando di essere vittima di insistenti contatti telefonici con sedicenti operatori bancari ed esponenti delle forze dell’ordine.

Attraverso tecniche di manipolazione psicologica, i truffatori avevano già indotto l’uomo a “smaterializzare” un buono fruttifero da 25.000 euro, accreditando la somma sul proprio conto corrente. Il piano prevedeva di convincere il malcapitato che quel denaro fosse un “errato bonifico esterno” da restituire immediatamente su conti in realtà riconducibili ai criminali.

L’intervento dei poliziotti, d’intesa con Poste Italiane, ha permesso di monitorare ogni operazione finanziaria e bloccare il trasferimento definitivo del capitale. Sono tuttora in corso le indagini per risalire all’identità degli autori del raggiro.