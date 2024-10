Truffa sui fondi per l’agricoltura: 60 imputati, c’è un assolto

Era componente di una commissione di valutazione

PALERMO – Finora è l’unico fra i sessanta imputati per il quale il processo si è concluso. Esito positivo per Fabrizio Cozzo: assolto.

Cozzo ha scelto il rito abbreviato e la sua posizione ha seguito un percorso diverso. Il processo riguardava una presunta truffa milionaria sui fondi per l’agricoltura erogati dall’Unione Europea. Secondo l’accusa, gli imprenditori non in regola avrebbero ottenuto i finanziamenti con troppa facilità i cambio di somme di denaro e favori.

L’imputato era componente della commissione dell’Ufficio intercomunale dell’agricoltura delle Petralie. Gli avvocati Mauro Torti, Valentina Castellucci e Giovanna Saladino hanno fatto emergere la sua estraneità. L’assoluzione è definitiva.

Per gli altri imputati il processo continua con il rito ordinario davanti al Tribunale di Termini Imerese.