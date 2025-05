Terremoto di 7,5 gradi in Cile, allerta tsunami

Rientra l'ordine di evacuazione

Terremoto di 7,5 gradi sulla scala Richter in Cile, lanciata l’allerta tsunami.

Terremoto in Cile

Un violento terremoto è stato registrato a Puerto Williams, al largo della costa cilena. Secondo le prime ricostruzioni, il terremoto è stato registrato intorno alle 9 del mattino. I sismologi hanno classificato le scosse con una magnituto di 7.5.

Il Servizio Idrografico e Oceanografico della Marina cilena ha emesso l’allerta tsunami. Il presidente Gabriel Boric aveva inizialmente invitato la popolazione ad evacuare le zone costiere della regione. “In questo momento è nostro dovere prevenire e obbedire alle autorità, tutte le nostre risorse sono state messe a disposizione delle popolazioni”, aveva scritto Boric su X.

È poi rientrato l’ordine di evacuazione per lo tsunami nel sud del Cile. Le autorità della Protezione Civile del Cile (Senapred) hanno sospeso l’ordine di evacuazione per tutte le popolazioni della regione di Magallanes e dell’Antartide cilena decretata per il possibile arrivo di un tsunami. Mantenuto ad ogni modo lo ‘stato di precauzione’ nelle coste di questa regione, una misura che prevede l’allontanamento della popolazione dalle spiagge e dalle zone più vicine al mare.Le autorità del Senapred hanno rilevato al momento una variazione di 6 cm del livello del mare compatibile con uno “tsunami strumentale”, termine tecnico che definisce una mareggiata con onde stimate fino a circa un metro.