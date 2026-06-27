L'annuncio del fratello: "L'abbiamo trovata"

PALERMO – “L’abbiamo trovata. È senza vita”, dice Pedro Mannina, fratello di Francesca, la donna siciliana morta nel terremoto in Venezuela.

Il cadavere è stato estratto dalle macerie del residence Pin High a La Guaira, alle porte di Caracas, dove i parenti per ore avevano setacciato gli ospedali e diffuso appelli sui social.

Laureata in commercio internazionale e impiegata nella macelleria di famiglia, Francesca è rimasta intrappolata sulla soglia del proprio appartamento mentre tentava di mettersi in salvo. Il marito, Roberto Santilli, è invece riuscito a salvarsi fuggendo dalle scale, ma si trova ora in stato di shock.

La vittima, 47 anni, era originaria di Balestrate, in provincia di Palermo. “L’amministrazione comunale esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Francesca Mannina, tragicamente venuta a mancare a seguito del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto ai familiari e a tutti i suoi cari, condividendo il loro lutto e il loro profondo senso di perdita”, dice il sindaco Vito Rizzo, paese di origine di Francesca Mannina la 42enne tra le vittime del terremoto in Venezuela.

“Desideriamo, inoltre, far giungere un forte abbraccio e un segno concreto di vicinanza a tutti i nostri concittadini e alle famiglie di origine balestratese residenti in Venezuela – aggiunge il primo cittadino – duramente colpiti da questa immane tragedia. La comunità di Balestrate è con voi, condividendo l’angoscia di queste ore e confidando nell’opera dei soccorritori. A nome dell’intera cittadinanza, esprimiamo sentimenti di solidarietà e partecipazione, con l’auspicio che chi è ancora coinvolto possa essere tratto in salvo e che le famiglie trovino la forza di affrontare questo difficile momento”.

Francesca Mannina risultava dispersa dal 24 giugno, giorno del violento sisma che ha provocato crolli e distruzione in diverse aree del Venezuela. Secondo quanto riferito dai familiari nelle ore successive al terremoto, la donna si trovava all’interno di un edificio interessato dal crollo e stava cercando di mettersi in salvo quando si erano perse le sue tracce. Da quel momento erano partite le ricerche e un appello diffuso anche attraverso i social network, nella speranza che qualcuno potesse fornire informazioni utili. Il ritrovamento in vita del compagno aveva alimentato ulteriormente la fiducia dei familiari e di quanti seguivano con apprensione la vicenda.

A Balestrate, dove la famiglia della donna è molto conosciuta, la notizia della morte di Francesca Mannina ha suscitato un’ondata di cordoglio e commozione. Resta il ricordo di una giovane donna descritta, da chi l’ha conosciuta, come “generosa, solare e sempre pronta a infondere coraggio agli altri”.

Francesca Mannina è la seconda vittima siciliana del terremoto in Venezuela.