 "Molti connazionali non rispondono". Venezuela, morti nel terremoto
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Terremoto in Venezuela, tragico bilancio: 235 morti e 4.300 feriti

Terremoto in venezuela
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Molti connazionali non rispondono
il sisma
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1 min di lettura

È di almeno 235 morti, 4.300 feriti e oltre 45mila dispersi l’ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela.

Terremoto in Venezuela, tragico bilancio

Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina; tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. Estratto vivo dalle macerie un neonato.

La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali.

Un team della Protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco partirà stamattina per Caracas

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