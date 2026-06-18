Terrorismo, arrestato a Brindisi 30enne che inneggiava alla jihad

ROMA (ITALPRESS) – Il 18 giugno 2026 il Raggruppamento Operativo Speciale – supportato in fase esecutiva dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, nonchè da militari del Gis, del VI Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Tito – ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo nei confronti di un trentenne palestinese, residente nella provincia di Brindisi, gravemente indiziato “del reato di istigazione a commettere delitti, aggravati dall’utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall’essere tali delitti di natura terroristica”. Contestualmente, è stato eseguito un decreto di perquisizione domiciliare nei confronti di un connazionale, venticinquenne, indagato in stato di libertà per la medesima fattispecie di reato. L’attività investigativa del ROS – diretta dalla citata Procura Distrettuale, sotto il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – si è fondata sulla costante attività di monitoraggio e web patrolling condotta dalle articolazioni dell’Arma dei Carabinieri, sino ai minori livelli.

Nel caso di specie, infatti, nell’aprile 2025, da una Stazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi, è partita la segnalazione all’Autorità Giudiziaria circa l’esistenza di un profilo su una nota piattaforma social, riconducibile ad uno degli indagati, al cui interno erano pubblicati foto, video e commenti inerenti al conflitto israelo-palestinese.

Quindi, lo sviluppo investigativo successivamente condotto dal ROS ha consentito non solo di ricostruire la rete relazionale virtuale degli indagati ma anche di documentare un progressivo processo di “radicalizzazione del giovane arrestato, registrando, in proposito, uno scivolamento da una posizione di generica solidarietà verso la causa palestinese ad espressioni di crescente adesione alla retorica jihadista, con manifestazioni di apprezzamento/apologia verso le azioni di terrorismo e il martirio quale forma suprema di devozione religiosa, fino a dichiarazioni di aperto sostegno ideologico ad intraprendere azioni dirette”. Il tutto si traduceva nella quotidiana pubblicazione e diffusione, attraverso le più note piattaforme digitali, “di contenuti mediatici connotati dalla inequivocabile valenza istigatoria, nei quali si glorificano il martirio e la jihad, si esalta l’attacco armato anche contro obiettivi civili e si legittima teologicamente l’uso della violenza indiscriminata contro gli infedeli”.

– Foto screenshot video carabinieri del Ros –

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