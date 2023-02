Terzo mandato dei sindaci, arriva il primo sì dell’Ars

Il testo passa ora all'Aula

PALERMO – Arriverà probabilmente la prossima settimana in aula il disegno di legge che prevede il terzo mandato per i sindaci nei Comuni fino a 15mila abitanti. Il testo, composto da un solo articolo, è stato approvato a maggioranza stamani in commissione Affari istituzionali.

La commissione, presieduta da Ignazio Abbate (Dc), ha approvato la legge sul terzo mandato ai sindaci con sei voti favorevoli, quattro astenuti e due contrari. Sull’eventuale applicazione della norma già nella tornata delle Amministrative di fine maggio “valuterà l’aula”, dice Abbate.