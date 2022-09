Tessere elettorali in via La Marmora, “rischio sovraffollamento”

La denuncia degli esponenti di FdI Erio Buceti e Luca Sangiorgio.

2' DI LETTURA

“L’avviso in questi giorni, a firma dell’Ingegnere Maurizio Consoli, nella qualità di Direttore al Decentramento Urbano, dove vi è specificato che la consegna delle tessere elettorali avverrà unicamente presso il Centro Direzionale Servizi Demografici di via La Marmora è un fatto inaccettabile. Una decisione che avrà il solo scopo di aumentare il numero di coloro che il prossimo 25 settembre diserteranno il seggio elettorale”. Queste le parole del Consigliere Comunale e Capogruppo di “Salvo Pogliese Sindaco” Luca Sangiorgio e del presidente del IV municipio Erio Buceti che continuano: “Il tutto è stato preso senza alcuna preventiva concertazione né comunicazione al Senato Cittadino o con i presidenti dei sei municipi di Catania. La conseguenza inevitabile sarà un enorme sovraffollamento presso il Centro Direzionale con irreparabili conseguenze in ordine alla limitazione del diritto di elettorato attivo. Se vogliono aumentare il tasso di astensionismo (già di per sé molto elevato e che in Sicilia rischia di toccare punte del 40% tra gli aventi diritto) lo dicano subito senza tanti giri di parole o decisioni inspiegabili”. Com’è noto, la consegna delle tessere elettorali è un servizio non espletabile in via informatizzata e che dovrà avvenire unicamente di presenza tramite ritiro del diretto interessato o familiare convivente delegato. Non solo, un anziano residente del Municipio di San Giovanni Galermo, Pianello, Ognina, Vulcania, Librino o altre aree territoriali della città distanti dal Centro Direzionale di Via La Marmora, privi di mezzi propri e con familiari non conviventi, ove avessero la necessità di effettuare il ritiro della tessera elettorale, sarebbero gravemente pregiudicati nel loro diritto. A ciò bisogna aggiungere che anche la prima consegna della tessera elettorale nei confronti di coloro che hanno raggiunto il diritto di elettorato e/o la consegna dei tagliandini da apporre nelle ipotesi di avvenuto cambio di residenza/sezione elettorale, avviene con ritardi da parte degli uffici interessati. “Per tutte queste ragioni- concludono Sangiorgio e Buceti- chiediamo che i responsabili dell’ufficio Decentramento Urbano- ove possibile- effettuino l’immediata revoca del provvedimento che ha sospeso il rilascio delle tessere elettorali nei sei Municipi di Catania e, per l’effetto, disporre, con sollecitudine, il ripristino del predetto servizio”.