Ginevra Cardella e la sua famiglia hanno raggiunto Milano in camper

Tra i concorrenti della quarta edizione di “The Voice Kids”, attualmente in onda su Rai 1, c’è anche una 12enne palermitana. Ginevra Cardella, questo il nome della ragazzina che ha calcato il palco del talent condotto da Antonella Clerici, ha fatto la sua apparizione durante la seconda Blind Audition.

“Adoro la moda, la amo, la lovvo. Mi piace vestirmi bene. Se mi vesto male, ci rimango male”, ha spiegato Ginevra Cardella nella clip di presentazione. Tra le passioni che la giovanissima condivide con la sua famiglia figurano il mare e le vacanze in camper.

Ginevra Cardella (Foto da video)

“The Voice Kids”, la presentazione di Ginevra Cardella

“Siamo andati fino a Roma – ha raccontato – abbiamo visitato tutta la Sicilia, tutta la Calabria, la Campania, la Puglia”. Tra le prossime tappe, Portogallo e Spagna. Il camper è servito a Ginevra e alla sua famiglia per raggiungere Milano, per “The Voice Kids”.

“Abbiamo fatto tanti chilometri, tutto via terra – ha detto la 12enne – Però è stata una bella esperienza perché pur di venire qui avrei fatto di tutto. Vorrei vivere qua tutti i giorni della mia vita, ogni giorno uno strumento nuovo”. “E’ una bimba molto estrosa, molto artistica”, ha rivelato il padre.

Ginevra Cardella studia canto pop da 4 anni. “Ora canto e basta, però prima facevo latino-americano, passione che mi ha trasmesso mia sorella – ha confidato ad Antonella Clerici – Lei ha 15 anni e lo fa a livello agonistico. Il mio coach preferito? Adoro Loredana Bertè.

Nek: “Ascoltandoti, sembrava di essere a Sanremo”

Sul palco di “The Voice Kids, la 12enne ha portato “Un’emozione da poco” di Anna Oxa facendo girare tutti i coach.

“Ti do un consiglio – ha detto Arisa a margine della performance – In parallelo, dovresti indagare sull’impostazione lirica perché secondo me sei un soprano leggero ma naturale. Hai una voce molto versatile e riesci a portare il tuo stile anche nel pop”.

“Guardandoti e ascoltandoti nello studio, sembrava di essere a Sanremo – ha sottolineato Nek – Sei stata fenomenale. Ma che voce hai? E poi come la dosi! Ti aiuti anche con la gestualità. Tu hai il dono perché apprendere il canto non è da tutti. Poi evidentemente hai anche una sensibilità che ti porta a decidere di cantare alcune canzoni e questo mi fa capire tante cose”.

Ginevra Cardella (Foto da video)

“The Voice Kids”, Ginevra Cardella nel team Bertè

“Noi siamo quasi pentiti di non aver schiacciato il super pass per mandarti direttamente in finale – ha commentato Rocco Hunt – Però se scegli me e Clementino ti mandiamo dritta in finale dove meriti di stare”.

“Io per te ho solo tre parole: mia, mia, mia”, è intervenuta Loredana Bertè. Ginevra Cardella ha mostrato di avere le idee chiare scegliendo di far parte del team di quest’ultima: “Io amo Loredana”. Le due hanno anche duettato sulle note di “Pazza”, brano che Loredana Bertè ha presentato in gara a Sanremo 2024.