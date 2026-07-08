Tributi, al via la rottamazione: sanzioni ridotte e zero interessi

ENNA – Il Comune di Enna apre alla definizione agevolata dei tributi comunali. Da oggi i cittadini con debiti nei confronti dell’ente possono presentare online la domanda per aderire alla misura, che prevede l’azzeramento degli interessi, una consistente riduzione delle sanzioni e la possibilità di pagare a rate. Le richieste potranno essere presentate fino al 31 ottobre 2026.
La definizione agevolata consente di eliminare gli interessi dovuti e di ottenere una riduzione delle sanzioni pari al 60%. Lo sconto sale fino all’80% per chi sceglie il pagamento tramite addebito diretto su conto corrente bancario o postale.
Per chi non può saldare l’importo in un’unica soluzione è prevista la rateizzazione. Inoltre, chi elegge un domicilio digitale tramite Pec per ricevere le comunicazioni potrà beneficiare di un piano di pagamento con un numero maggiore di rate.
La misura non riguarda soltanto i debitori diretti. Possono aderire anche gli eredi di contribuenti deceduti, i coobbligati in solido e coloro che sono diventati responsabili di una posizione tributaria a seguito di un subentro o di un’acquisizione.
La presentazione della domanda produce un effetto immediato: sospende i termini di versamento e blocca le procedure di riscossione coattiva già avviate.