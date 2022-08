Tir fuori strada sulla Palermo-Catania, traffico in tilt ad Altavilla

Lunghe code in direzione del capoluogo

1' DI LETTURA

PALERMO – Incidente sull’autostrada A-19 Palermo-Catania, a circa 5 chilometri da Altavilla Milicia, in direzione del capoluogo. Un Tir che trasportava generi alimentari, per cause ancora da accertare, è uscito di strada finendo la sua corsa contro il guard rail della propria corsia di marcia.

Il traffico in direzione del capoluogo è andato in tilt facendo registrare chilometri di code sotto il sole cocente di inizio agosto. Sul posto il personale dell’Anas che sta cercando di recuperare il carico del Tir e liberare la corsia per ripristinare la normale circolazione.