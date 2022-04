Poliziotti e carabinieri in difesa di tolleranza e inclusione

Al Teatro Massimo l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori

La città di Palermo, con il suo suggestivo contesto del Teatro Massimo, è stata scelta per ospitare una tappa del percorso di incontri organizzato dall’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori per promuovere i valori della tolleranza e dell’inclusione.

L’Oscad, incardinato nella Direzione centrale di Polizia criminale del dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, vede impegnati poliziotti e carabinieri.

L’incontro, che si svolgerà stamane, nella fascia oraria 10.30/13.00, prevede il contributo della società civile impegnata nella lotta alle discriminazioni nelle sue diverse declinazioni, nonché talune testimonianze dirette. In particolare, l’evento si articolerà in due panel, rispettivamente dedicati il primo all’omofobia ed il secondo alla disabilità.

Con l’obiettivo di far conoscere l’apporto delle forze di polizia che in un modello di evoluzione culturale sono impegnate tanto per promuovere i valori della tolleranza e dell’inclusione, quanto nel contrasto di ogni forma di discriminazione nelle sue molteplici declinazioni (razza-etnia, credo religioso, orientamento sessuale, incitamento all’odio), i vari interventi saranno accomunati da un unico filo conduttore: la vulnerabilità delle vittime, non disgiunta dalla valorizzazione dei fondamentali strumenti di riscatto per la migliore condivisione degli stessi.

Dopo il benvenuto del sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo, Marco Betta ed il saluto del prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, aprirà la conferenza il vice capo della polizia, direttore centrale della Polizia criminale prefetto Vittorio Rizzi.

Testimonianze dirette si alterneranno ai contributi delle Forze dell’Ordine, nonché a prolusioni di docenti universitari. Tra gli altri, interverranno il coordinatore del Pride Palermo 2022, Luigi Carollo, il professor Cirus Rinaldi, associato di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale del Dipartimento Culture e Società dell’Università di Palermo e il Professor Claudio Cappotto, psicologo e psicoterapeuta del Centro di Ateneo SInAPSi dell’Università di Napoli Federico II.

Per conferire alla giornata qualche nota di leggerezza, occasione di riflessione attraverso l’ironia e la comicità, sarà sul palco anche il duo siciliano de “I Soldi Spicci”. Gli interventi della polizia di Stato saranno a cura del primo dirigente Rosaria Maida, dirigente della Divisione anticrimine della Questura, del vice questore Francesca Capaldo, capo segreteria Oscad e del vice questore Antonio Squillaci, sirigente del commissariato “Libertà”.

Per l’Arma dei carabinieri presenzieranno il tenente colonnello Andrea Massari, comandante del Reparto Operativo di Palermo ed il maggiore Sara Pini, comandante del reparto territoriale di Termini Imerese.

L’evento, moderato dal primo dirigente della polizia Elisabetta Mancini, e da Massimo Minutella, si concluderà con una performance canora di Lello Analfino, cantante dei Tinturia.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul canale Youtube Polizia di Stato e sul sito www.poliziadistato.it