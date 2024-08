Alla guida della vettura una donna che si è sentita male dopo aver capito cosa era accaduto

TORINO – Una bimba di 2 anni, Esmeralda, è morta, nella tarda mattinata di oggi, martedì 13 agosto, dopo essere stata investita nella giornata di ieri nel parcheggio dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino.

La piccola era in compagna della mamma, di origini rom, impegnata a chiedere l’elemosina. La piccola ha approfittato di una distrazione della madre per allontanarsi ed è finita sotto l’automobile che stava facendo manovra.

La piccola è stata medicata e intubata nel pronto soccorso del San Giovanni Bosco, dove è andata due volte in arresto cardiaco. Le condizioni disperate hanno richiesto il trasferimento al Regina Margherita dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione, con fratture alle gambe e diversi traumi: preoccupavano in particolare quelli a torace e addome e i medici l’hanno ritenuta fin da subito in pericolo di vita.

Il politrauma ha causato un’insufficienza multiorgano e per la piccola non c’è stato niente da fare, è deceduta intorno all’ora di pranzo dopo un terzo arresto cardiaco.

Alla guida dell’auto che ha investito la bambina c’era una donna di 57 anni, che si è sentita male dopo aver realizzato quello che era accaduto.