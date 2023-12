Torna il PanettoNino, l’iniziativa dell’associazione Nino Cucinotta

L'iniziativa permetterà di donare attrezzature utili all'accesso al mare ai disabili

PALERMO – Torna il PanettoNino, iniziativa benefica dell’Associazione Nino Cucinotta. Anche per il Natale 2023, infatti, a fronte di una donazione, sarà possibile ricevere un piccolo panettone artigianale realizzato in collaborazione con l’azienda Le Tre Sorelle. Lo troverete a Messina in una lunga serie di locali, esercizi commerciali e punti di ritrovo.

Dopo avere donato un defibrillatore al Liceo Classico G. La Farina con l’edizione PanettoNino Natale 2022, quest’anno, con i fondi raccolti grazie all’iniziativa, si contribuirà a dotare una struttura della litoranea di Messina, delle attrezzature funzionali a consentire alle persone disabili di accedere più comodamente al mare, insieme agli amici del “Giro dei due mari con Marzia” e “Gruppo Fire”.

La storia dell’associazione

L’Associazione Nino Cucinotta è stata costituita nel marzo del 2022 da un moto spontaneo che ha accomunato tanti amici di Nino Cucinotta, scomparso prematuramente il 6 dicembre 2021, sull’onda di un’esigenza profonda: restituirgli gratitudine per il Bene di cui è stato fonte inesauribile e di cui ci siamo nutriti (e ci nutriamo) tutti.

Ed è proprio questo bene il motore dell’Associazione, un sentimento da coltivare e mantenere nel tempo tramite l’impegno nelle attività che maggiormente hanno caratterizzato il suo percorso di vita. Per questo l’Associazione durante l’anno organizza iniziative ed attività ricreative e solidali, capaci di generare bellezza e crescita personali e collettive. Tra queste il Filìa Fest, il festival dell’amicizia, che ospita il Premio Nino Cucinotta, un concorso musicale che si pone l’obiettivo di supportare il talento artistico e creativo. Per conoscere i punti di distribuzione del PanettoNino collegatevi alle pagine Facebook e Instagram dell’Associazione Nino Cucinotta. Lì troverete tutte le location in continuo aggiornamento

Fai una donazione e con il PanettoNino a Natale farai un regalo speciale!

E, come diceva Nino, #siscialauncristiano.