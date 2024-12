Si prevedono rovesci e temporali

PALERMO – Torna la pioggia in Sicilia: allerta gialla in tutta l’Isola. La Protezione Civile ha rilasciato il bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per giovedì 12 dicembre 2024, dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Si prevedono rovesci e temporali. Allerta gialla anche in Calabria. Sarà arancione, invece, in Sardegna.