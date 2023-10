Torna l’ora solare, ricordate di spostare le lancette dell’orologio

Il cambio nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre. Si dormirà un'ora in più

ROMA – Torna l’ora solare nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre. Lo spostamento di un’ora indietro avverrà per convenzione alle 3 del mattino. Di conseguenza, avremo a disposizione un’ora di sonno in più, ma farà buio un’ora prima rispetto a ora. Gli orologi dei dispositivi digitali, come cellulari e pc, si aggiorneranno automaticamente.

Il cambiamento di orario può procurare sonnolenza, senso di affaticamento, maggiore difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno, irritabilità. Ma dopo qualche giorno di adattamento ci si abituerà al nuovo corso e il dibattito sull’opportunità o meno di mantenere permanentemente l’ora legale tornerà sulla bocca di tutti quando in primavera riporteremo avanti le lancette dell’orologio per il ritorno dell’ora legale.