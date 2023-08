Toronto, Sinner sconfigge Paul e vola in finale

L'italiano dovrà vedersela contro De Minaur

Jannik Sinner conquista la semifinale del Masters 1000 di Toronto sconfiggendo lo statunitense Tommy Paul con un doppio 6-4 e vola in finale.

L’altoatesino alle 22 dovrà vedersela con Alex De Minaur, australiano n.18 al mondo, che ha battuto 6-1 6-3 lo spagnolo Alejandro Davidovich.

Lo statunitense sconfitto da Sinner aveva eliminato, a sorpresa, in semifinale il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz, mentre Jannik Sinner aveva battuto Gael Monfils battendolo 6-4 4-6 6-3.

Se Sinner dovesse conquistare il titolo in Canada, si troverebbe allo stesso best ranking di Matteo Berrettini al numero 6 del mondo. Per il tennista italiano questa è la terza finale di un Masters 1000 dopo le due perse a Miami nel 2021 e quest’anno. Per De Minaur, invece, la prima volta assoluta a questo livello. Entrambi però sono alla quarta finale stagionale, e per entrambi un successo finora (Montpellier 250 per Sinner, le altre due finali di Miami e Rotterdam si è dovuto arrendere a Medvedev).