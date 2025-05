L'inseguimento è durato qualche chilometro

TORRE DEL GRECO (NAPOLI) – Voleva scappare dai carabinieri e si è lanciato in mare. Il tuffo, però, non ha dato gli esiti sperati perché è finito rovinosamente sugli scogli, riportando gravi ferite che lo hanno fatto svenire poco dopo, per questo è stato tratto in salvo dalle forze dell’ordine.

Protagonista della vicenda un 16enne che circa venti giorni fa è fuggito da una comunità di Mondragone facendo perdere le sue tracce fino a ieri, i carabinieri sono intervenuti a Torre del Greco, in provincia di Napoli, per la segnalazione di una persona sospetta.

I militari arrivati sul posto chiedono i documenti al giovane che è fuggito per qualche chilometro, fino ad un ristorante a picco sul mare. Lì il 16enne, con nessuna via di fuga disponibile si è lanciato in mare facendo un volo di quattro metri, subito dopo lo schianto sugli scogli e finisce in acqua.

Nell’impatto ha riportato gravi fratture, ma nonostante questo ha tentato la fuga a nuoto, ma dopo qualche metro ha perso i sensi.

In suo soccorso sono arrivati i carabinieri e alcuni bagnini di un lido vicino, che lo hanno portato in salvo a riva e da lì la corsa in ospedale dove i medici rilevano diverse fratture e lesioni alla colonna vertebrale.

Il 16enne è stato denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale e ricettazione perché trovato in possesso di sue scooter rubati.

