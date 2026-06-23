Trabia, accolta una nuova unità lavorativa al Comune

Sarà inquadrata come specialista giuridico amministrativo nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione

TRABIA (PALERMO) – Questa mattina, martedì 23 giugno, il Comune di Trabia ha accolto una nuova unità lavorativa assegnata nell’ambito delle iniziative promosse dal Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale a sostegno degli enti locali nella persona della Dottoressa Giovanna Cadaleta che sarà inquadrata come specialista giuridico amministrativo nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

“Si tratta di un’importante opportunità per rafforzare la struttura amministrativa comunale e migliorare la capacità dell’Ente di rispondere alle esigenze dei cittadini”, dichiara il Sindaco di Trabia, Francesco Bondi.

L’assunzione è a tempo indeterminato ed è interamente finanziata dallo Stato, senza alcun onere a carico del bilancio comunale. Anche la procedura di selezione è stata gestita a livello statale.

“Alla nuova dipendente rivolgiamo il nostro benvenuto e gli auguri di buon lavoro, certi che il suo contributo sarà prezioso per la crescita e l’efficienza della nostra amministrazione”, conclude il primo cittadino.