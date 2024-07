Trabia, la Cisl Fp: la stabilizzazione dei precari storici segnale importante

Passanisi: "Il percorso che avevamo indicato è valido"

PALERMO – “La decisione del Comune di Trabia, nel Palermitano, di stabilizzare i precari storici è un segnale importante per tutte le altre amministrazioni comunali dell’Isola che si trovano in condizione di dissesto o di pre-dissesto”. A dirlo sono il segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, e la segretaria regionale con delega alle Funzioni locali, Margherita Amiri.

” Il parere della Cosfel, la Commissione per la stabilità degli enti locali del governo nazionale, infatti, ha confermato la validità di quanto fatto sino a oggi dalla Cisl Fp Sicilia per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori precari, dopo anni di attesa e di incertezza – aggiungono -. Noi ne siamo sempre stati convinti e abbiamo lavorato con impegno e determinazione per la predisposizione e l’approvazione delle norme necessarie a raggiungere questo traguardo. È ora di lasciarci alle spalle il precariato”.

“Adesso che è stato dimostrato che, grazie alle deroghe consentite dal ‘milleproroghe’ 2024, le stabilizzazioni sono possibili – proseguono – auspichiamo che la normativa vigente venga correttamente applicata ovunque sia necessario e che questo percorso venga seguito da tutte le altre amministrazioni comunali nella stessa situazione del Comune di Trabia. Chi si farà abbindolare dai dubbi e dalle perplessità di chi è in malafede e suggerisce che non si possa procedere in tal senso, resterà dieci passi indietro costringendo in brutte sacche anacronistiche di precariato centinaia di lavoratori”.