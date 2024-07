Trabia, via libera alla stabilizzazione per 36 precari del Comune

L'annuncio del sindacato Csa-Cisal

PALERMO – “Grazie al via libera della Cosfel, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il ministero dell’Interno, il comune di Trabia, in provincia di Palermo, potrà dopo anni stabilizzare 36 lavoratori che usciranno così dal precariato, firmando un contratto a tempo indeterminato”. Lo dice Gianluca Cannella del Csa-Cisal.

“Si tratta di una bellissima notizia che corona un iter che, come Csa-Cisal, abbiamo seguito da vicino e che dimostra quanto sia fondamentale la sinergia tra attori istituzionali, politici e tecnici per raggiungere le stabilizzazioni negli enti locali in difficoltà finanziaria”, conclude.