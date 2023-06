Traffico aereo, possibili disagio per 24 ore domenica 4 giugno

La protesta era stata indetta e poi rinviata dopo l'emergenza in Emilia Romagna

Possibili disagi nel settore trasporto aereo domenica 4 giugno per una serie di scioperi del personale di alcune compagnie aeree, di quello dei servizi di handling di 24 ore e di quello di 4 ore dei dipendenti Enav di Roma e Milano.

La protesta era stata indetta e poi rinviata dopo l’emergenza in Emilia Romagna. Tra le compagnie aree, lo stop riguarda il personale di Vueling e Volotea, e quello di terra di Emirates e di American Airlines mentre è stato annullato quello di Air Dolomiti visto che è stato raggiunto un accordo sindacale.

“Abbiamo individuato e sottoscritto, con soddisfazione dei lavoratori – dice la Uil trasporti – soluzioni fortemente ricercate da molti mesi, grazie alle quali il personale di cabina potrà ritornare a svolgere le proprie mansioni con la necessaria serenità operativa ed il giusto equilibrio tra lavoro, riposo e vita sociale”.

“È opportuno che lo stesso punto di equilibrio sia raggiunto anche per la categoria piloti – dice la Fit Cisl – che, nonostante gli oggettivi passi in avanti compiuti dal vertice aziendale, continua a ricevere trattamenti contrattuali che presentano delle aree grigie, oggetto dell’attenzione di tanti lavoratori e quindi anche nostra. Confidiamo pertanto in un ravvedimento operoso del vertice aziendale attraverso l’avvio in tempi rapidi di un confronto sui temi riguardanti la categoria dei piloti”.