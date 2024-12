Traffico e detenzione di droga, due arresti in provincia di Palermo

Si tratta di due uomini già noti alle forze dell'ordine per il medesimo reato

BAGHERIA (PALERMO) – I carabinieri di Bagheria nelle ultime settimane, hanno arrestato due uomini, residenti in provincia, già noti alle forze dell’ordine per spaccio di droga.

Gli agenti hanno, a Ficarazzi, hanno arrestato un 29enne del luogo, che sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina e 60 grammi di hashish già suddivisa in dosi rinvenuta all’interno di una intercapedine ricavata nell’infisso della camera da letto e la somma in contante di mille euro e 100 verosimilmente provento dell’attività illecita di spaccio e materiale vario per il confezionamento.

A Santa Flavia è stato arrestato un 33enne del posto anch’egli già noto che, è stato trovato in possesso di diverse dosi di droga per un peso complessivo di circa 120 grammi di hashish, 140 grammi di marijuana e 2 grami di cocaina abilmente occultata in un mobile della stanza da letto oltre, a materiale vario per il confezionamento e la somma di 100 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, per entrambi gli indagati, ha convalidato l’arresto, disponendo per il flavese la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e, per il ficarazzese, in aggiunta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria anche la misura dell’obbligo di dimora.