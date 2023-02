Tragedia a Giammoro: muore donna durante il trasporto in ambulanza

La vittima sarebbe stata centrata in pieno da un'auto pirata

GIAMMORO (ME) – Tragedia a Giammoro, nel Messinese, dove una donna di 58 anni è morta durante il trasporto in ambulanza. E’ accaduto intorno alle 18,15 sulla Nazionale di Giammoro, dove la donna sarebbe stata centrata in pieno da una Ford Fiesta che non si sarebbe fermata a prestare soccorso.

L’allerta verso la centrale di 118 era partita in serata: una donna priva di sensi era riversa sul ciglio della strada, incosciente. Sono accorsi mezzi e personale sanitario, oltre ai carabinieri della Radiomobile e della stazione di Pace del Mela.

I sanitari hanno cercato di stabilizzare, ma purtroppo non ce l’ha fatta: troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto, ed è deceduta. I carabinieri sono sulle tracce dell’auto pirata.