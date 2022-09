Tragedia in mare, annegano due donne: inutili i soccorsi

All'arrivo dei sanitari entrambe erano già morte

Due donne hanno trovato la morte oggi mentre erano a mare.

Una turista tedesca di 87 anni è morta mentre faceva il bagno nelle acque di Gadir a Pantelleria. La donna sarebbe stata colta da malore mentre nuotava. Sono intervenuti i militari della Guardia costiera e una ambulanza del 118. Per la turista, però, ormai non c’era più niente da fare.

Una donna è annegata a mare oggi a Cinisi, in provincia di Palermo . Si tratta di Domenica Basile di 88 anni. La donna non dava segni di vita ed era rimasta in mare con la faccia in giù sempre nello stesso punto.

Una parente che si trovava in spiaggia ha chiamato aiuto. E’ stata soccorsa dai bagnini e dai bagnanti e portata a riva. Sono arrivati i sanitari del 118 ma non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i carabinieri e il medico legale