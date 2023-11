L'uomo stava lavorando in un cantiere nella zona di via Veneto

ROMA – Tragedia sul lavoro al centro di Roma. E’ accaduto all’interno del cantiere di un palazzo in via Ludovisi, in zona via Veneto. La vittima è un italiano di 60 anni, era sposato e aveva figli.

Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che una trivella, portata a terra tramite una gru, abbia oscillato e schiacciato l’uomo contro una parete dell’edificio. E’ intervenuto il personale del 118 che inutilmente ha provato a rianimarlo.