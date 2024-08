Tragedia a Scoglitti, 17enne muore annegato: voleva salvare un amico

La prima ricostruzione

SCOGLITTI (RAGUSA) – Tragedia a Scoglitti. Avrebbe cercato di salvare un amico in preda alle forti correnti del mare, ma non ce l’ha fatta. Il 17enne Alessandro Capuzzello, conosciuto da tutti come “Alex”, è morto durante la corsa in ospedale. La ricostruzione.

Tragedia a Scoglitti

Mare agitato e forti correnti, Alessandro Capuzzello ha perso la vita – secondo una prima ricostruzione dei testimoni presenti in spiaggia – per salvare un amico in difficoltà tra le onde.

I due avevano deciso di nuotare, nonostante le onde. All’improvviso l’amico di Alex avrebbe avuto problemi a rientrare. Il 17enne avrebbe provato a soccorrerlo e ha perso la vita nonostante i soccorsi e la corsa in ospedale.