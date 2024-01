Tragedia a Senigallia, donna travolta da un treno: “Era al telefono”

In corso verifiche da parte degli inquirenti

SENIGALLIA – Una donna è stata travolta da un treno, sarebbe stata vista al telefono poco prima della tragedia.

Verifiche e ritardi

In corso verifiche da parte degli inquirenti, sulle cause dell’incidente. La circolazione è tornata regolare verso le 14.30 sulla Linea adriatica dopo l’intervento dell’Autorità Giudiziaria nei pressi della stazione ferroviaria di Senigallia a seguito dell’investimento mortale di una donna. Lo fa sapere Trenitalia sul proprio sito. Ritardi e disagi per alcuni convogli anche Frecciarossa. Per esempio “i treni Alta Velocità hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 75 minuti. I treni Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti e subito limitazioni di percorso e cancellazioni”. “Attive corse con bus tra Rimini e Ancona e Pesaro e Ancona”.