La famiglia chiede approfondimenti sanitari

CONEGLIANO (TREVISO) – Una bimba di soli sette mesi è morta dopo che un boccone, con tutta probabilità un pezzo di banana, le è andato di traverso. La tragedia si è verificata a Conegliano, in provincia di Treviso.

I genitori si sono subito accordi che la piccola aveva difficoltà a respirare e si sono rivolti alla farmacia vicino casa. Il farmacista, comprendendo la grave situazione, ha subito allertato il 118. Sul posto sono arrivati una ambulanza e una automedica. Ma purtroppo i tentativi di rianimazione praticati sul posto non hanno avuto esito così come neppure il successivo trasporto in ospedale. La piccola è morta mentre veniva trasportata in ospedale a Conegliano.

La famiglia, di origine senegalese, potrebbe richiedere un approfondimento medico per chiarire le cause del decesso della figlia. Dopodiché sarà fissata la data dei funerali.

“Nostra figlia stava bene”

“La nostra bambina stava bene. Non aveva problemi di salute”, le parole dei genitori riportate dal Gazzettino.

“La settimana scorsa l’abbiamo portata dalla pediatra e lei ci ha detto che le sue condizioni erano ottime, sia di peso che di salute”.

“Giovedì mattina – raccontano sempre i genitori – la piccola si era svegliata con un po’ di febbre. Ha bevuto il latte della mamma e tutti noi assieme abbiamo fatto colazione e poi un riposino. Quando ci siamo svegliati mi sono accorto che non respirava bene. Ha ansimato forte per due volte. Non l’aveva mai fatto e abbiamo capito che qualcosa non andava. Così ci siamo precipitati fuori e abbiamo chiesto aiuto ai vicini”.

