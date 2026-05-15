 Cinque sub italiani morti in un'immersione alle Maldive
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Tragedia alle Maldive, cinque sub italiani morti in un’immersione

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Ecco chi erano le vittime
ATOLLO DI VAAVU
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1 min di lettura

ROMA – Tragedia alle Maldive, cinque italiani morti in un’immersione. Le grotte subacquee dell’atollo di Vaavu sono diventate una trappola per cinque italiani morti in un’immersione a 50 metri nelle profondità delle acque delle Malvide.

A tuffarsi dalla Safari boat Duke of York senza più risalire erano persone apparentemente esperte, forse in esplorazione nell’ambito di una crociera scientifica. Tra i più competenti di quell’equipaggio c’era Monica Montefalcone, 51 anni, docente in Ecologia all’ateneo di Genova. Assieme a lei sua figlia, Giorgia Sommacal, 23 anni, Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice del Torinese, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero, del Novarese.

Per le autorità locali si è trattato del peggior incidente subacqueo singolo nella Repubblica delle Maldive, composta da 1.192 minuscole isole coralline sparse per circa 800 chilometri attraverso l’equatore nell’Oceano Indiano.

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