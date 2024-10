Sul corpo della piccola potrebbe essere disposta l'autopsia

LIONI (AVELLINO) – Una bimba di due mesi è morta soffocata in casa. La causa del soffocamento è, forse, un rigurgito. La tragedia si è verificata a Lioni, in provincia di Avellino.

In casa con la bambina c’erano sia la madre, ai domiciliari per droga, e il compagno. Aperto un fascicolo dalla Procura di Avellino. Sul corpo della piccola potrebbe essere eseguita l’autopsia che aiuterebbe a chiarire la dinamica del decesso.

A chiamare i soccorsi è stata la stessa coppia, che era in casa al momento della tragedia. Quando i soccorsi sono giusti sul posto per la piccola non c’era già nulla da fare.